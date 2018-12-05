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Неизвестные сообщили о заминировании ВР

Киев • УНН

 • 12891 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Вчера неизвестные сообщили о том, что здание Верховной Рады заминировано. Об этом УНН рассказали в полиции.

Неизвестные сообщили о заминировании ВР

В 17 часов 4 декабря в Печерское райуправление полиции поступило анонимное сообщение о том, что в здании парламента заложена взрывчатка.

В ВР прибыли взрывотехники для проведения проверки, которая не выявила никаких взрывных устройств.

По данному факту возбуждено уголовное производство и проводится расследование по ст. 259 УК - заведомо ложное сообщение о заминировании.

Это далеко не первое ложное сообщение о взрывчатке в ВР.

Как сообщал УНН, в столичном Шевченковском районном суде происходит оперативная эвакуация работников и посетителей суда из-за анонимного сообщения о заминировании.

Ранее сообщал УНН о заминировании Одесского апелляционного суда. 15 июня в Киеве эвакуировали персонал трех судов через квазиминування.

Украинские Национальные Новости

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