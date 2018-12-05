Неизвестные сообщили о заминировании ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Вчера неизвестные сообщили о том, что здание Верховной Рады заминировано. Об этом УНН рассказали в полиции.
В 17 часов 4 декабря в Печерское райуправление полиции поступило анонимное сообщение о том, что в здании парламента заложена взрывчатка.
В ВР прибыли взрывотехники для проведения проверки, которая не выявила никаких взрывных устройств.
По данному факту возбуждено уголовное производство и проводится расследование по ст. 259 УК - заведомо ложное сообщение о заминировании.
Это далеко не первое ложное сообщение о взрывчатке в ВР.
Как сообщал УНН, в столичном Шевченковском районном суде происходит оперативная эвакуация работников и посетителей суда из-за анонимного сообщения о заминировании.
Ранее сообщал УНН о заминировании Одесского апелляционного суда. 15 июня в Киеве эвакуировали персонал трех судов через квазиминування.