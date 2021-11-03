Невідомі під Харковом побили пам’ятник загиблим у Другій світовій війні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У місті Дергачі Харківської області невідомі відбили частину пам’ятника загиблим у Другій світовій війні. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Національної поліції.
Деталі
"Невідомі пошкодили огорожу та плитку, а також відбили частину монумента по вулиці Садовій у місті Дергачі", — ідеться у повідомленні.
Повідомлення про вандалізм надійшло до поліції 2 листопада о 16:26. Правоохоронці оглянули місце події та задокументували факт злочину.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
За статтею передбачено максимальне покарання від трьох до п'яти років позбавлення волі.
Наразі встановлюють усі обставини злочину та причетних до нього людей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кривому Розі пошкодили пам’ятник військовим, які загинули під Іловайськом