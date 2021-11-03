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Неизвестные под Харьковом побили памятник погибшим во Второй мировой войне

Киев • УНН

 • 22429 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В городе Дергачи Харьковской области неизвестные отбили часть памятника погибшим во Второй мировой войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национальной полиции.

Неизвестные под Харьковом побили памятник погибшим во Второй мировой войне

Детали

"Неизвестные повредили ограду и плитку, а также отбили часть монумента по улице Садовой в городе Дергачи", — говорится в сообщении.

Сообщение о вандализме поступило в полицию 2 ноября в 16:26. Правоохранители осмотрели место происшествия и задокументировали факт преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

По статье предусмотрено максимальное наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

Сейчас устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему людей.

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