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Невідомі підпалили вхід до закладу "Національної лотереї" у Кременчуці

Невідомі підпалили вхід до закладу "Національної лотереї" у Кременчуці

Київ • УНН

 • 9774 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У середу, 24 жовтня, невідомі підпалили вхід до закладу "Національної лотереї" у Кременчуці. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Полтавській області, передає УНН.

Підпал стався близько опівночі. Пожежу вдалося ліквідувати.

“Травмованих та загиблих немає”, — розповіли в управлінні, додавши, що причини пожежі встановлюються.

Заклад знаходиться по вулиці Воїнів Інтернаціоналістів, уточнили в ДСНС.

За даними місцевих видань, ігровий зал орендує підприємство із 100% іноземними інвестиціями “Українська національна лотерея”.

Нагадаємо, раніше депутат Тернопільської міськради заявив, що під вивісками “Національних лотерей” в його будинку організували клуб з ігровими автоматами. Поліція на порушення закону не реагує, більш того стверджує, що все законно, зазначив депутат.

Водночас на Донечинні в пункті “Національних лотерей” окрім гральних автоматів, депутати виявили обмін валют.

Критична ситуація з розквітом азарту фіксується й у столиці. Спільний рейд журналістів показав, що нелегальні клуби безперешкодно функціонують на тлі багаторічних, але безрезультатних кримінальних проваджень поліції.

Наприклад, у Борисполі нелегальний клуб виявлено на відстані 7 хвилин їзди від головного управління поліції, але правоохоронці стверджують, що за цим фактом вже третій рік “встановлюють осіб”. 

Українські Національні Новини

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