Невідомі підпалили вхід до закладу "Національної лотереї" у Кременчуці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У середу, 24 жовтня, невідомі підпалили вхід до закладу "Національної лотереї" у Кременчуці. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Полтавській області, передає УНН.
Підпал стався близько опівночі. Пожежу вдалося ліквідувати.
“Травмованих та загиблих немає”, — розповіли в управлінні, додавши, що причини пожежі встановлюються.
Заклад знаходиться по вулиці Воїнів Інтернаціоналістів, уточнили в ДСНС.
За даними місцевих видань, ігровий зал орендує підприємство із 100% іноземними інвестиціями “Українська національна лотерея”.
Нагадаємо, раніше депутат Тернопільської міськради заявив, що під вивісками “Національних лотерей” в його будинку організували клуб з ігровими автоматами. Поліція на порушення закону не реагує, більш того стверджує, що все законно, зазначив депутат.
Водночас на Донечинні в пункті “Національних лотерей” окрім гральних автоматів, депутати виявили обмін валют.
Критична ситуація з розквітом азарту фіксується й у столиці. Спільний рейд журналістів показав, що нелегальні клуби безперешкодно функціонують на тлі багаторічних, але безрезультатних кримінальних проваджень поліції.
Наприклад, у Борисполі нелегальний клуб виявлено на відстані 7 хвилин їзди від головного управління поліції, але правоохоронці стверджують, що за цим фактом вже третій рік “встановлюють осіб”.