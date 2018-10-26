Неизвестные подожгли вход в заведение "Национальной лотереи" в Кременчуге
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В среду, 24 октября, неизвестные подожгли вход в заведение "Национальной лотереи" в Кременчуге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, передает УНН.
Поджог произошел около полуночи. Пожар удалось ликвидировать.
"Травмированных и погибших нет", - рассказали в управлении, добавив, что причины пожара устанавливаются.
Заведение находится по улице Воинов Интернационалистов, уточнили в ГСЧС.
По данным местных изданий, игровой зал арендует предприятие со 100% иностранными инвестициями "Украинская национальная лотерея".
Напомним, ранее депутат Тернопольского горсовета заявил, что под вывесками "Национальных лотерей" в его доме организовали клуб с игровыми автоматами. Полиция в нарушение закона не реагирует, более того утверждает, что все законно, отметил депутат.
В то же время в Донецкой области в пункте "Национальных лотерей" кроме игровых автоматов, депутаты обнаружили обмен валют.
Критическая ситуация с расцветом азарта фиксируется и в столице. Совместный рейд журналистов показал, что нелегальные клубы беспрепятственно функционируют на фоне многолетних, но безрезультатных уголовных производств полиции.
Например, в Борисполе нелегальный клуб обнаружен в 7 минутах езды от главного управления полиции, но правоохранители утверждают, что по данному факту уже третий год "устанавливают лиц".