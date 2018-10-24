У пункті “Національних лотерей” виявлено гральні автомати та обмін валют
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Правоохоронці не в силах викорінити нелегальний азартний бізнес у селищі Новодонецьке Донецької області. Про це заявили депутати Добропільської міської ради, до складу якої входить с.Новодонецьке, передає УНН.
Один із таких нелегальних гральних закладів розташований по вул.Соборній, 17.
“В цьому місці зазвичай збираються сумнівні відвідувачі, які цілодобово мають змогу грати „на автоматах“. І це тоді, коли законодавством України заборонений гральний бізнес”, — йдеться у повідомленні.
Заклад діє під вивіскою “Національна лотерея”, насправді ж це розсадник зла та криміналу, переконані депутати. Там вільно продаються алкогольні напої, діє незаконний пункт обміну валют, а грати в автомати дозволяється як дорослим, так і дітям.
Депутати міста неодноразово просили правоохоронців перевірити заклад, але “поки що нічого не змінилося, і власники закладу настільки впевнені в своїй безнаказаності, що і надалі продовжують незаконну діяльність”.
Нагадаємо, депутат Тернопільської міськради заявив, що в його будинку замість лотерей з’явилися ігрові автомати. Заклад так само діє під вивіскою “Національних лотерей”.