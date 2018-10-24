В пункте "Национальных лотерей" выявлено игровые автоматы и обмен валют

Один из таких нелегальных игорных заведений расположенный по ул.Соборной, 17.

“В этом месте обычно собираются сомнительные посетители, которые круглосуточно могут играть „на автоматах“. И это тогда, когда законодательством Украины запрещен игорный бизнес”, — говорится в сообщении.

Заведение действует под вывеской “Национальная лотерея”, на самом деле это рассадник зла и криминала, убеждены депутаты. Там свободно продаются алкогольные напитки, действует незаконный пункт обмена валют, а играть в автоматы разрешается как взрослым, так и детям.

Депутаты города неоднократно просили правоохранителей проверить заведение, но “пока ничего не изменилось, и владельцы заведения настолько уверены в своей безнаказанности, что и в дальнейшем продолжают незаконную деятельность”.

Напомним, депутат Тернопольского горсовета заявил, что в его доме вместо лотерей появились игровые автоматы. Заведение так же действует под вывеской “Национальных лотерей”.