В пункте "Национальных лотерей" выявлено игровые автоматы и обмен валют
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Правоохранители не в силах искоренить нелегальный азартный бизнес в поселке Новодонецкое Донецкой области. Об этом заявили депутаты Добропольского городского совета, в состав которой входит с.Новодонецкое, передает УНН.
Один из таких нелегальных игорных заведений расположенный по ул.Соборной, 17.
“В этом месте обычно собираются сомнительные посетители, которые круглосуточно могут играть „на автоматах“. И это тогда, когда законодательством Украины запрещен игорный бизнес”, — говорится в сообщении.
Заведение действует под вывеской “Национальная лотерея”, на самом деле это рассадник зла и криминала, убеждены депутаты. Там свободно продаются алкогольные напитки, действует незаконный пункт обмена валют, а играть в автоматы разрешается как взрослым, так и детям.
Депутаты города неоднократно просили правоохранителей проверить заведение, но “пока ничего не изменилось, и владельцы заведения настолько уверены в своей безнаказанности, что и в дальнейшем продолжают незаконную деятельность”.
Напомним, депутат Тернопольского горсовета заявил, что в его доме вместо лотерей появились игровые автоматы. Заведение так же действует под вывеской “Национальных лотерей”.