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Невідомі підірвали банкомат на Харківщині

Невідомі підірвали банкомат на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Харківській області невідомі зловмисники підірвали банкомат, проте заволодіти грошима їм не вдалося. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася 6 вересня, близько 4:20, у селищі Слобожанське Кегичівського району.

До поліції надійшла інформація від продавчині магазину про те, що невідомі розбили скло у вікні крамниці та підірвали банкомат, розташований усередині. Грошима зловмисники не заволоділи та зникли з місця події.

Наразі на місці працюють фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції та пересувна криміналістична лабораторія.

Інформація зареєстрована у Кегичівському відділенні поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, в травні цього року в Деснянському районі столиці троє невідомих підірвали банкомат.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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