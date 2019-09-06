Невідомі підірвали банкомат на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Харківській області невідомі зловмисники підірвали банкомат, проте заволодіти грошима їм не вдалося. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Подія сталася 6 вересня, близько 4:20, у селищі Слобожанське Кегичівського району.
До поліції надійшла інформація від продавчині магазину про те, що невідомі розбили скло у вікні крамниці та підірвали банкомат, розташований усередині. Грошима зловмисники не заволоділи та зникли з місця події.
Наразі на місці працюють фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції та пересувна криміналістична лабораторія.
Інформація зареєстрована у Кегичівському відділенні поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини з’ясовуються.
Нагадаємо, в травні цього року в Деснянському районі столиці троє невідомих підірвали банкомат.