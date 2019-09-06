Неизвестные взорвали банкомат в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Харьковской области неизвестные злоумышленники взорвали банкомат, однако завладеть деньгами им не удалось. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Событие произошло 6 сентября, около 4:20, в поселке Слобожанское Кегичевского района.
В полицию поступила информация от продавщицы магазина о том, что неизвестные разбили стекло в окне магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри. Деньгами злоумышленники не завладели и скрылись с места происшествия.
В настоящее время на месте работают специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции и передвижная криминалистическая лаборатория.
Информация зарегистрирована в Кегичовском отделении полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.
Напомним, в мае этого года в Деснянском районе столицы трое неизвестных взорвали банкомат.