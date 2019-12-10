Невідомі герої: з'явилися фото рятувальників, які розбирають завали коледжу в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ у Facebook оприлюднили фото людей, які без сну і відпочинку гасили вогонь і розгрібали завали в Одеському коледжі в надії знайти живих, передає УНН.
"Невідомі відомі герої.. Завдяки фото ми можемо поглянути в очі людям, які без сну і відпочинку гасили вогонь і розгрібали завали в надії знайти живих", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що "навіть зараз рятувальники, гвардійці, поліція спільними зусиллями продовжують роботу в одеському коледжі".
"Сотні разів дякуємо!", - зазначили на сторінці і поділились світлинами Nikolay Anatskyi.
Як повідомляв УНН, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Також, наразі відомо про 12 загиблих.
Як повідомлялося, слідчі розглядають уже три версії пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.