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Невідомі герої: з'явилися фото рятувальників, які розбирають завали коледжу в Одесі

Київ • УНН

 • 22934 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. На офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ у Facebook оприлюднили фото людей, які без сну і відпочинку гасили вогонь і розгрібали завали в Одеському коледжі в надії знайти живих, передає УНН.

"Невідомі відомі герої.. Завдяки фото ми можемо поглянути в очі людям, які без сну і відпочинку гасили вогонь і розгрібали завали в надії знайти живих", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що "навіть зараз рятувальники, гвардійці, поліція спільними зусиллями продовжують роботу в одеському коледжі".

"Сотні разів дякуємо!", - зазначили на сторінці і поділились світлинами Nikolay Anatskyi.

Як повідомляв УНН, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

Також, наразі відомо про 12 загиблих.

Як повідомлялося, слідчі розглядають уже три версії пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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