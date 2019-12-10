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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Неизвестные герои: появились фото спасателей, которые разбирают завалы колледжа в Одессе

Неизвестные герои: появились фото спасателей, которые разбирают завалы колледжа в Одессе

Киев  •  УНН

 • 22930 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На официальной странице Министерства внутренних дел в Facebook обнародовали фото людей, которые без сна и отдыха тушили огонь и разгребали завалы в Одесском колледже в надежде найти живых, передает УНН.

"Неизвестные известные герои... Благодаря фото мы можем взглянуть в глаза людям, которые без сна и отдыха тушили огонь и разгребали завалы в надежде найти живых", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что "даже сейчас спасатели, гвардейцы, полиция совместными усилиями продолжают работу в одесском колледже".

"Сотни раз благодарим!" - отметили на странице и поделились фотографиями Nikolay Anatskyi.

Как сообщал УНН, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

Также, пока известно о 12 погибших.

Как сообщалось, следователи рассматривают уже три версии пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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