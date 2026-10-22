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Невідомі дрони помітили над військовою базою Франції, де розміщені авіаносець "Шарль де Голль" та підводні човни

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Безпілотники зафіксували над військовими об’єктами Франції під час навчань. Їхнє походження невідоме, правоохоронці розпочали розслідування.

Невідомі дрони помітили над військовою базою Франції, де розміщені авіаносець "Шарль де Голль" та підводні човни

У Франції зафіксували появу невідомих безпілотників над військово-морською базою в Тулоні та іншими військовими об'єктами. Інциденти сталися під час військових навчань із 5 до 16 жовтня. Про це повідомляє французьке видання Opex360, пише УНН.

Деталі

Безпілотники помітили над базою в Тулоні, об'єктом Генерального управління озброєнь та територією артилерійського полку в Єрі.

Французькі військові активували засоби протидії дронам. Водночас походження безпілотників та осіб, які ними керували, поки не встановили.

Військові розпочали розслідування

Командування ВМС Франції підтвердило інциденти та наголосило, що критично важлива військова інфраструктура не перебувала під безпосередньою загрозою.

На військово-морській базі Тулона розміщені атомний авіаносець "Шарль де Голль", ударні атомні підводні човни та інші бойові кораблі французького флоту.

Французькі правоохоронці розпочали розслідування несанкціонованих польотів. Наразі інформації про причетність будь-якої держави до інцидентів немає.

Франція розгорне війська для стримування нових протестів після масштабних заворушень – Reuters21.10.26, 07:58 • 10651 перегляд

Степан Гафтко

Світ
Франція