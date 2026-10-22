Неизвестные дроны заметили над военной базой Франции, где размещены авианосец "Шарль де Голль" и подводные лодки
Киев • УНН
Беспилотники зафиксировали над военными объектами Франции во время учений. Их происхождение неизвестно, правоохранители начали расследование.
Во Франции зафиксировали появление неизвестных беспилотников над военно-морской базой в Тулоне и другими военными объектами. Инциденты произошли во время военных учений с 5 по 16 октября. Об этом сообщает французское издание Opex360, пишет УНН.
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Беспилотники заметили над базой в Тулоне, объектом Генерального управления вооружений и территорией артиллерийского полка в Йере.
Французские военные активировали средства противодействия дронам. При этом происхождение беспилотников и лиц, которые ими управляли, пока не установлено.
Военные начали расследование
Командование ВМС Франции подтвердило инциденты и подчеркнуло, что критически важная военная инфраструктура не подвергалась непосредственной угрозе.
На военно-морской базе Тулона размещены атомный авианосец "Шарль де Голль", ударные атомные подводные лодки и другие боевые корабли французского флота.
Французские правоохранители начали расследование несанкционированных полетов. В настоящее время информации о причастности какого-либо государства к инцидентам нет.
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