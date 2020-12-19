Невеликий сніг та до 8° морозу: синоптики дали прогноз погоди на неділю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Завтра на території України у різних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг та дощі, температура - до 8° морозу вночі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра на Лівобережжі та в Криму, 21-22 грудня у східних, південно-східних областях невеликий та помірний сніг, у вівторок в західних областях дощ і мокрий сніг; на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Україні подекуди ожеледиця, на Правобережжі завтра вночі та вранці туман.
"Холодніше у східних та північно-східних областях: вночі 2-8°, на початку тижня місцями 10-12° морозу, вдень 0-6° морозу; на решті території вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (в ніч на вівторок у північних, центральних та південних областях 1-6° морозу, вдень 20-22 грудня в західних та Одеській областях 0-6° тепла)", - резюмували синоптики.
Як повідомлялося раніше в УНН, українців попередили про туман і посилення льодових явищ.