Небольшой снег и до 8° мороза: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

"Завтра на Левобережье и в Крыму, 21-22 декабря в восточных, юго-восточных областях небольшой и умеренный снег, во вторник в западных областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине местами гололед, на Правобережье завтра ночью и утром туман.

"Холоднее в восточных и северо-восточных областях: ночью 2-8°, в начале недели местами 10-12° мороза, днем 0-6° мороза, на остальной территории ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (в ночь на вторник в северных, центральных и южных областях 1-6° мороза, днем 20-22 декабря в западных и Одесской областях 0-6° тепла)", - резюмировали синоптики.

Как сообщалось ранее в УНН, украинцев предупредили о тумане и усилении ледовых явлений.