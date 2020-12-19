Українців попередили про туман і посилення льодових явищ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За даними Укргідрометцентру, 19 грудня в Україні в деяких областях очікується обмеження видимості через туман, а також посилення льодових явищ на водосховищах. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує УНН.
Так, за даними УкрГідрометцентру, 19 грудня вранці у західних областях туман, видимість 200-500 м.
Також в районі Дніпра очікується посилення "льодових явищ".
"У зв'язку iз зниженням температури повітря, 20-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, раніше синоптики прогнозували похолодання вночі до кінця робочого тижня.