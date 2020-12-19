Українців попередили про туман і посилення льодових явищ

Так, за даними УкрГідрометцентру, 19 грудня вранці у західних областях туман, видимість 200-500 м.

Також в районі Дніпра очікується посилення "льодових явищ".

"У зв'язку iз зниженням температури повітря, 20-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, раніше синоптики прогнозували похолодання вночі до кінця робочого тижня.