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Українців попередили про туман і посилення льодових явищ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. За даними Укргідрометцентру, 19 грудня в Україні в деяких областях очікується обмеження видимості через туман, а також посилення льодових явищ на водосховищах. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує УНН.

Українців попередили про туман і посилення льодових явищ

Так, за даними УкрГідрометцентру, 19 грудня вранці у західних областях туман, видимість 200-500 м.

Також в районі Дніпра очікується посилення "льодових явищ".

"У зв'язку iз зниженням температури повітря, 20-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, раніше синоптики прогнозували похолодання вночі до кінця робочого тижня.

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