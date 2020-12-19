Украинцев предупредили о тумане и усилении ледовых явлений
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По данным Укргидрометцентра, 19 декабря в Украине в некоторых областях ожидается ограничение видимости из-за тумана, а также усиление ледовых явлений на водохранилищах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
Так, по данным Укргидрометцентра, 19 декабря утром в западных областях туман, видимость 200-500 м.
Также в районе Днепра ожидается усиление "ледовых явлений".
"В связи с понижением температуры воздуха, 20-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, ранее синоптики прогнозировали похолодание ночью до конца рабочей недели.