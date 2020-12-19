Украинцев предупредили о тумане и усилении ледовых явлений

Так, по данным Укргидрометцентра, 19 декабря утром в западных областях туман, видимость 200-500 м.

Также в районе Днепра ожидается усиление "ледовых явлений".

"В связи с понижением температуры воздуха, 20-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, ранее синоптики прогнозировали похолодание ночью до конца рабочей недели.