Невдалий жарт про бомбу: українка в аеропорту Гданська викликала паніку

Деталі

Виявилося, що 40-річна українка у відповідь на питання про свій багаж, в жартівливій формі сказала, що там бомба. Після цих слів у аеропорт негайно приїхали піротехніки. Фахівці детально перевірили всі речі, втім небезпечних предметів не виявили.

Під час розмови пасажирка зізналася, що це була просто жарт. Її оштрафували на 500 злотих (3 тисячі 650 гривень). Капітан літака вирішив, що українку на борт літака до Києва не пустять.

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