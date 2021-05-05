Неудачная шутка о бомбе: украинка в аэропорту Гданьска вызвала панику
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Гражданка Украины в польском Гданьске в аэропорту имени Леха Валенсы во время прохождения контроля на рейс в Киев неудачно пошутила, что привело к инциденту, в результате которого ее оштрафовали и не пустили на борт самолета. Об этом сообщает сайт Морского отдела пограничной службы Польши, информирует УНН.
Детали
Оказалось, что 40-летняя украинка в ответ на вопрос о своем багаже, в шутливой форме сказала, что там бомба. После этих слов в аэропорт немедленно приехали пиротехники. Специалисты подробно проверили все вещи, впрочем опасных предметов не обнаружили.
Во время разговора пассажирка призналась, что это была просто шутка. Ее оштрафовали на 500 злотых (3 тысячи 650 гривен). Капитан самолета решил, что украинку на борт самолета в Киев не пустят.
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