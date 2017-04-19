У Варшаві чоловіка не пустили на борт літака через жарт про бомбу в багажі

Так, чоловік, котрий планував летіти з аеропорту ім.Шопена у Варшаві до Лондона, під час процедур здачі багажу пожартував, що у його речах є бомба. Він запитав співробітника летовища: “що буде, якщо у багажі є бомба?”. У відповідь на запитання працівника летовища, “чи у пакунку щось є, що може створювати загрозу”, пасажир відповів, що “ймовірно, скоріше немає”.

Працівники аеропорту повідомили про цей випадок правоохоронців, які вжили відповідні заходи. Після цього, правоохоронні органи швидко встановили особу власника багажа, а піротехніки з Прикордонної служби перевірили, чи у сумці знаходяться предмети або пристрої, що можуть створювати небезпеку. Чоловік, розуміючи, що ситуація серйозна, почав пояснювати, що це був “жарт”.

В результаті “жартівника” покарали двома штрафами по 500 злотих (118 євро). Крім того, чоловікові не дозволили піднятися на борт літака до Лондона.

Як повідомляв УНН, літак, що здійснював рейс з Х’юстона у Франкфурті-на-Майні, екстрено сів в аеропорту Нью-Йорка після повідомлення про бомбу на борту.