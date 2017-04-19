В Варшаве мужчину не пустили на борт самолета из-за шутки о бомбе в багаже

Так, человек, который планировал лететь из аэропорта им.Шопена в Варшаве в Лондон, во время процедур сдачи багажа пошутил, что в его вещах находится бомба. Он спросил сотрудника аэропорта: “Что будет, если в багаже ​​есть бомба”. В ответ на вопрос работника аэропорта, “есть ли в пакете что-то, что может создавать угрозу”, пассажир ответил, что “вероятно, скорее нет”.

Работники аэропорта сообщили об этом случае правоохранителям, приняли соответствующие меры. После этого, правоохранительные органы быстро установили личность владельца багажа, а пиротехники с Пограничной службы проверили, предметы или устройства, которые находились в сумке и могли создавать опасность. Мужчина, понимая, что ситуация серьезная, начал объяснять, что это был “шутка”.

В результате “шутника” наказали двумя штрафами по 500 злотых (118 евро). Кроме того, мужчине не позволили подняться на борт самолета в Лондон.

Как сообщал УНН, самолет, совершавший рейс из Хьюстона во Франкфурте-на-Майне, экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка после сообщения о бомбе на борту.