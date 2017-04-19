В Варшаве мужчину не пустили на борт самолета из-за шутки о бомбе в багаже

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36222 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101039 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153672 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115301 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115858 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112167 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104032 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 106991 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103499 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Варшаве мужчину не пустили на борт самолета из-за шутки о бомбе в багаже

В Варшаве мужчину не пустили на борт самолета из-за шутки о бомбе в багаже

Киев  •  УНН

 • 13650 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Варшаве мужчину, который пошутил в аэропорту о том, что в его вещах находится бомба, не пустили на борт самолета и оштрафовали почти на 250 евро, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Так, человек, который планировал лететь из аэропорта им.Шопена в Варшаве в Лондон, во время процедур сдачи багажа пошутил, что в его вещах находится бомба. Он спросил сотрудника аэропорта: “Что будет, если в багаже ​​есть бомба”. В ответ на вопрос работника аэропорта, “есть ли в пакете что-то, что может создавать угрозу”, пассажир ответил, что “вероятно, скорее нет”.

Работники аэропорта сообщили об этом случае правоохранителям, приняли соответствующие меры. После этого, правоохранительные органы быстро установили личность владельца багажа, а пиротехники с Пограничной службы проверили, предметы или устройства, которые находились в сумке и могли создавать опасность. Мужчина, понимая, что ситуация серьезная, начал объяснять, что это был “шутка”.

В результате “шутника” наказали двумя штрафами по 500 злотых (118 евро). Кроме того, мужчине не позволили подняться на борт самолета в Лондон.

Как сообщал УНН, самолет, совершавший рейс из Хьюстона во Франкфурте-на-Майне, экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка после сообщения о бомбе на борту.

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