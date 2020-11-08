"Невдалий тиждень": Меланія хоче піти від Трампа - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Дружина 45-го президента США Меланія "рахує хвилини до моменту розлучення" з Дональдом Трампом після 15-річного "ділового шлюбу". Про це із посиланням на колишніх помічників першої леді пише Daily Mail, передає УНН.
Так, Меланія чекала п'ять місяців, перш ніж переїхати з Нью-Йорка до Вашингтона, нібито через те, що синові пари Беррону "потрібно було закінчити школу", нагадує видання.
Однак колишня помічниця першої леді Стефані Волкофф заявила, що Меланія вела переговори про післяшлюбну угоду, щоб Беррон отримав рівну частку статків Трампа.
Волкофф стверджує також, що у Трампів були окремі спальні у Білому домі і "шлюб по розрахунку".
Ще один колишній помічник, Омароса Маниго Ньюман заявила, що 15-річний шлюб пари закінчився, додавши: "Меланія рахує кожну хвилину, поки він не вийде з офісу (Білого дому), щоб вона змогла розлучитися".
Як повідомляв УНН, 3 листопада відбулися президентські вибори у США. Згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ - кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає Дональда Трампа.