"Неудачная неделя": Мелания хочет уйти от Трампа - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Жена 45-го президента США Мелания "считает минуты до момента развода" с Дональдом Трампом после 15-летнего "делового брака". Об этом со ссылкой на бывших помощников первой леди пишет Daily Mail, передает УНН.
Так, Мелания ждала пять месяцев, прежде чем переехать из Нью-Йорка в Вашингтон, якобы потому, что сыну пары Бэррону "нужно было закончить школу", напоминает издание.
Однако бывшая помощница первой леди Стефани Волкофф заявила, что Мелания вела переговоры о послебрачном соглашении, чтобы Бэррон получил равную долю состояния Трампа.
Волкофф утверждает также, что у Трампов были отдельные спальни в Белом доме и "брак по рассчету".
Еще один бывший помощник, Омароса Маниго Ньюман заявила, что 15-летний брак пары закончился, добавив: "Мелания считает каждую минуту, пока он не выйдет из офиса (Белого Дома), чтоб она смогла развестись".
Как сообщал УНН, 3 ноября состоялись президентские выборы в США. Согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ - кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает Дональда Трампа.