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Нецензурно лаявся та ображав патрульних: у Харкові затримали автоблогера

Київ • УНН

 • 21965 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. У Харкові правоохоронці затримали блогера Mister XAM, який хамив та ображав правоохоронців. Кадри з затримання оприлюднив на своїй сторінці у Facebook начальник харківської поліції Андрій Рубель, передає УНН.

Нецензурно лаявся та ображав патрульних: у Харкові затримали автоблогера

Цитата

“Нецензурна лайка, хамство, образи у бік патрульних — такий спосіб спілкування з поліцейськими обрав для себе 35-літній харків’янин. Йому доведеться відповісти за неповагу до правоохоронців. Як керівник Головного управління Національної поліції в Харківській області, не збираюся терпіти таке ставлення до наших поліцейських. По-перше, це порушення чинного законодавства. По-друге, з презирством ставлюся до тих, хто хоче піднятися, принижуючи інших. Ми вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ”, — повідомив Рубель.

Деталі

Начальник поліції подякував за оперативне реагування Управлінню внутрішньої безпеки ДВБ НПУ і Харківській обласній прокуратурі, та зазначив, що справа буде обов’язково доведена до суду.

Відео з затримання оприлюднили також і місцеві Telegram-канали. Повідомляється, що мова йде про автоблогера Mister XAM, який “знімає відео на ютуб як він спілкується з поліцією на дорозі ...”.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, у Харкові в черзі до буфету, який працює на виніс, чоловік влаштував стрілянину.

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