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Нецензурно ругался и оскорблял патрульных: в Харькове задержали автоблогера

Киев • УНН

 • 21965 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Харькове правоохранители задержали блогера Mister XAM, который хамил и оскорблял правоохранителей. Кадры по задержанию обнародовал на своей странице в Facebook начальник харьковской милиции Андрей Рубель, передает УНН.

Нецензурно ругался и оскорблял патрульных: в Харькове задержали автоблогера

Цитата

“Нецензурная брань, хамство, оскорбления в сторону патрульных — такой способ общения с полицейскими выбрал для себя 35-летний харьковчанин. Ему придется ответить за неуважение к правоохранителям. Как руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, не собираюсь терпеть такое отношение к нашим полицейских. Во-первых, это нарушение действующего законодательства. Во-вторых, с презрением отношусь к тем, кто хочет подняться, унижая других. Мы уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК”, — сообщил Рубель.

Детали

Начальник полиции поблагодарил за оперативное реагирование Управлению внутренней безопасности ГВБ НПУ и Харьковской областной прокуратуре, и отметил, что дело будет обязательно доведено до суда.

Видео по задержанию обнародовали также и местные Telegram-каналы. Сообщается, что речь идет про автоблогера Mister XAM, который “снимает видео на ютуб как он общается с полицией на дороге...”.

Что было раньше

Как сообщал УНН, в Харькове в очереди в буфет, который работает на вынос, мужчина устроил стрельбу.

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