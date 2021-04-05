Нетривіальне рішення: хто з епатажних зірок став обличчям шампанського Dom Pérignon

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Епатажна американська співачка та автор пісень Леді Гага стала обличчям рекламної кампанії елітного дому шампанського Dom Pérignon, повідомляє УНН з посиланням на сайт виробника.

Деталі 

Так, яскрава рекламна кампанія стартує завтра, 6 квітня. Окрім реклами, між Леді Гагою та Dom Pérignon планується розширена колаборація, в рамках якої відбудеться випуск лімітованих пляшок шампанського разом зі скульптурою, розробленою співачкою.

Dom Pérignon також буде підтримувати Фонд Леді Гаги "Born This Way", який спрямований на підтримку та розширення можливостей молоді.

Доповнення

Додамо, дослідження показали, що вживання шампанського знижувало ризик операційного втручання, пов'язаного з катарактою, на 10%. 

Нагадаємо, що в Україні, особливо серед молоді як альтернатива шампанському, не спадає попит на різнокольорові винно-газовані напої, популярні також в Іспанії, Італії та Франції. 

Раніше УНН писав, що в колекції українських винних напоїв з’явилась яскрава "мускатна" новинка Caprizo Moscato

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