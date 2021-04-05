Нетривиальное решение: кто из эпатажных звезд стал лицом шампанского Dom Pérignon
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Эпатажная американская певица и автор песен Леди Гага стала лицом рекламной кампании элитного дома шампанского Dom Pérignon, сообщает УНН со ссылкой на сайт производителя.
Детали
Так, яркая рекламная кампания стартует завтра, 6 апреля. Кроме рекламы, между Леди Гагой и Dom Pérignon планируется расширенная коллаборация, в рамках которой состоится выпуск лимитированных бутылок шампанского вместе со скульптурой, разработанной певицей.
Dom Pérignon также будет поддерживать Фонд Леди Гаги "Born This Way", который направлен на поддержку и расширение возможностей молодежи.
Дополнение
Добавим, исследования показали, что употребление шампанского снижало риск операционного вмешательства, связанного с катарактой, на 10%.
Напомним, что в Украине, особенно среди молодежи как альтернатива шампанскому, не падает спрос на разноцветные винно-газированные напитки, популярные также в Испании, Италии и Франции.
Ранее УНН писал, что в коллекции украинских винных напитков появилась яркая "мускатная" новинка Caprizo Moscato.