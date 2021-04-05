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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 31431 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 47154 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 193303 просмотра

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Нетривиальное решение: кто из эпатажных звезд стал лицом шампанского Dom Pérignon

Нетривиальное решение: кто из эпатажных звезд стал лицом шампанского Dom Pérignon

Киев  •  УНН

 • 13558 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Эпатажная американская певица и автор песен Леди Гага стала лицом рекламной кампании элитного дома шампанского Dom Pérignon, сообщает УНН со ссылкой на сайт производителя.

Детали

Так, яркая рекламная кампания стартует завтра, 6 апреля. Кроме рекламы, между Леди Гагой и Dom Pérignon планируется расширенная коллаборация, в рамках которой состоится выпуск лимитированных бутылок шампанского вместе со скульптурой, разработанной певицей.

Dom Pérignon также будет поддерживать Фонд Леди Гаги "Born This Way", который направлен на поддержку и расширение возможностей молодежи.

Дополнение

Добавим, исследования показали, что употребление шампанского снижало риск операционного вмешательства, связанного с катарактой, на 10%.

Напомним, что в Украине, особенно среди молодежи как альтернатива шампанскому, не падает спрос на разноцветные винно-газированные напитки, популярные также в Испании, Италии и Франции.

Ранее УНН писал, что в коллекции украинских винных напитков появилась яркая "мускатная" новинка Caprizo Moscato.

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