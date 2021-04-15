Netflix зняв фільм про загиблу зірку “Чорної пантери”: трейлер

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Netflix випустив перший офіційний трейлер спеціального документального фільму “Чедвік Боузман: Портрет митця”, який описує життя та спадщину покійного актора Чедвіка Боузмана. Документальний фільм вийде у прокат 17 квітня і буде доступний до 17 травня.

У фільмі знялися такі відомі актори як Глінн Турман, Віола Девіс та Тейлур Пейдж, композитор, аранжувальник та музичний продюсер Бранфорд Марсаліс та режисер Джордж Вулф.

Нагадаємо

Актор Чедвік Боузман, який зіграв головну роль у фільмі “Чорна пантера” у 2018 році, помер від раку у віці 43 років.

Боузман народився в США в 1976 році. Він грав в таких фільмах, як “Правосуддя” (2011), “42” (2013), “Боги Єгипту” (2016), “Перший месник: Протистояння” (2016) , “Маршалл” (2017), “Месники: Війна нескінченності” (2018), “Месники: Фінал” (2019), “21 міст” (2019), “П’ятеро однієї крові” (2020).