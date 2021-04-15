Netflix снял фильм о погибшей звезде "Черной пантеры": трейлер
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Netflix снял документальный фильм о погибшей звезде “Черной пантеры”. Лента называется “Чедвик Боузман: Портрет художника”. Об этом информирует Firstpost, пишет УНН.
Детали
Netflix выпустил первый официальный трейлер специального документального фильма “Чедвик Боузман: Портрет художника”, который описывает жизнь и наследие покойного актера Чедвика Боузман. Документальный фильм выйдет в прокат 17 апреля и будет доступен до 17 мая.
В фильме снялись такие известные актеры как Глинн Турман, Виола Дэвис и Тейлур Пейдж, композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер Бранфорд Марсалис и режиссер Джордж Вулф.
Напомним
Актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме “Черная пантера” в 2018 году, умер от рака в возрасте 43 лет.
Боузман родился в США в 1976 году. Он играл в таких фильмах, как “Правосудие” (2011), “42” (2013), “Боги Египта” (2016), “Первый мститель: Противостояние” (2016), “Маршалл” (2017), “Мстители: Война бесконечности “(2018),” Мстители: Финал “(2019),” 21 городов “(2019),” Пять одной крови "(2020).