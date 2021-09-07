Netflix знімає документальний серіал про перший туристичний космічний політ SpaceX

Netflix знімає документальний серіал про перший туристичний космічний політ SpaceX
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Перші серії документального серіалу “Зворотній відлік: космічна місія Inspiration4”, що присвячений першому повністю цивільному космічному польоту SpaceX, вже є на платформі Netflix, передає УНН.
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Як повідомляє SpaceX, “Зворотний відлік: космічна місія Inspiration4” — документальна стрічка, яка висвітлює події практично в реальному часі.
У документальному серіалі Netflix можна стежити за командою з чотирьох людей, які готуються до першої місії Inspiration4 в реальному часі. У серіалі можна побачити процес підготовки астронавтів. Також відомо, що творці серіалу задокументують їх політ на орбіту.
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“Чотирисерійний серіал, створений спільно з Time Studios, стежив за командою впродовж всієї подорожі і продемонструє їх перетворення в реальному часі зі „звичайних“ людей в справжніх астронавтів...” — сказано у повідомленні.
Нагадаємо
Відомо, що їх перша орбітальна подорож запланована на 15 вересня. Екіпаж місії Inspiration4 полетить в капсулі Crew Dragon, розміщеної на ракеті Falcon 9. Капсула буде здійснювати обліт Землі кожні 90 хвилин. По завершенні місії капсула Dragon увійде в атмосферу Землі та приземлиться біля узбережжя Флориди.