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Netflix снимает документальный сериал о первом туристическом космическом полете SpaceX

Netflix снимает документальный сериал о первом туристическом космическом полете SpaceX

Киев  •  УНН

 • 20749 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Первые серии документального сериала "Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4", что посвящен первому полностью гражданскому космическому полету SpaceX, уже есть на платформе Netflix, передает УНН.

Детали

Как сообщает SpaceX, “Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4” — документальная лента, которая освещает события практически в реальном времени.

В документальном сериале Netflix можно следить за командой из четырех человек, которые готовятся к первой миссии Inspiration4 в реальном времени. В сериале можно увидеть процесс подготовки астронавтов. Также известно, что создатели сериала задокументируют их полет на орбиту.

Цитата

“Четырехсерийный сериал, созданный совместно с Time Studios, следил за командой на протяжении всего путешествия и продемонстрирует их преобразования в реальном времени с „обычных“ людей в настоящих астронавтов...” — говорится в сообщении.

Напомним

Известно, что их первое орбитальная путешествие запланировано на 15 сентября. Экипаж миссии Inspiration4 полетит в капсуле Crew Dragon, размещенной на ракете Falcon 9. Капсула будет осуществлять облет Земли каждые 90 минут. По завершении миссии капсула Dragon войдет в атмосферу Земли и приземлится у побережья Флориды.

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