Netflix виділила рекордний бюджет на шпигунський трилер з Гослінгом і Евансом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Компанія Netflix оголосила про роботу над своїм найдорожчим фільмом наразі - шпигунським трилером за 200 мільйонів доларів під назвою "Сіра людина" (The Gray Man) з Раяном Гослінгом в ролі вбивці/колишнього шпигуна і Крісом Евансом в ролі агента ЦРУ, якому доручено вистежити його. Про це пише Deadline, передає УНН.
Фільм заснований на серії книг Марка Гріні "Сіра людина" про Корта Джентрі (він же "Сіра людина"), який є вбивцею, колишнім оперативником ЦРУ і "легендою в таємному світі".
Зрежисують фільм Джо і Ентоні Руссо - він стане їхньою першою кінострічкою з часів "Месників: Завершення" (Avengers: Endgame), найприбутковішого фільму з коли-небудь створених. Намір щодо "Сірої людини" полягає в тому, щоб створити нову франшизу з рівнем масштабу "бондіани".
Джо та Ентоні Руссо розглядають для старту проекту початок січня - у Лос-Анджелесі, локації за кордоном ще повинні бути визначені.
Нагадаємо, Netflix викупив права на екранізацію нової повісті Стівена Кінга.