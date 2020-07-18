Netflix выделила рекордный бюджет на шпионский триллер с Гослингом и Эвансом

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 68849 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104162 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109065 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137126 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111855 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133298 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102397 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102638 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104870 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102195 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Netflix выделила рекордный бюджет на шпионский триллер с Гослингом и Эвансом

Netflix выделила рекордный бюджет на шпионский триллер с Гослингом и Эвансом

Киев  •  УНН

 • 40672 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Компания Netflix объявила о работе над своим самым дорогим фильмом на данный момент - шпионским триллером за 200 миллионов долларов под названием "Серый человек" (The Gray Man) с Райаном Гослингом в роли убийцы/бывшего шпиона и Крисом Эвансом в роли агента ЦРУ, которому поручено выследить его. Об этом пишет Deadline, передает УНН

Фильм основан на серии книг Марка Грини "Серый человек" о Корте Джентри (он же "Серый человек"), который является убийцей, бывшим оперативником ЦРУ и "легендой в тайном мире".

Срежиссируют фильм Джо и Энтони Руссо - он станет их первой кинолентой со времен "Мстителей: Финала" (Avengers: Endgame), самого прибыльного фильма из когда-либо созданных. Намерение в отношении "Серого человека" состоит в том, чтобы создать новую франшизу с уровнем масштаба "бондианы".

Братья Руссо рассматривают для старта проекта начало января - в Лос-Анджелесе, локации за рубежом еще должны быть определены.

Напомним, Netflix выкупил права на экранизацию новой повести Стивена Кинга.

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