Netflix выделила рекордный бюджет на шпионский триллер с Гослингом и Эвансом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Компания Netflix объявила о работе над своим самым дорогим фильмом на данный момент - шпионским триллером за 200 миллионов долларов под названием "Серый человек" (The Gray Man) с Райаном Гослингом в роли убийцы/бывшего шпиона и Крисом Эвансом в роли агента ЦРУ, которому поручено выследить его. Об этом пишет Deadline, передает УНН.
Фильм основан на серии книг Марка Грини "Серый человек" о Корте Джентри (он же "Серый человек"), который является убийцей, бывшим оперативником ЦРУ и "легендой в тайном мире".
Срежиссируют фильм Джо и Энтони Руссо - он станет их первой кинолентой со времен "Мстителей: Финала" (Avengers: Endgame), самого прибыльного фильма из когда-либо созданных. Намерение в отношении "Серого человека" состоит в том, чтобы создать новую франшизу с уровнем масштаба "бондианы".
Братья Руссо рассматривают для старта проекта начало января - в Лос-Анджелесе, локации за рубежом еще должны быть определены.
Напомним, Netflix выкупил права на экранизацию новой повести Стивена Кинга.