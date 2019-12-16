Нетаньяху повідомив, що Бразилія хоче перенести своє посольство до Єрусалиму

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив у неділю, що отримав запевнення від Бразилії, що латиноамериканська країна візьме приклад зі США та перенесе своє посольство до Єрусалиму в наступному році. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.