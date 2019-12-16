Нетаньяху повідомив, що Бразилія хоче перенести своє посольство до Єрусалиму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив у неділю, що отримав запевнення від Бразилії, що латиноамериканська країна візьме приклад зі США та перенесе своє посольство до Єрусалиму в наступному році. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
"Президент Бразилії Жаїр Болсонаро повідомив перед тим, що має намір перенести посольство своєї країни в Ізраїлі до Єрусалиму із Тель-Авіва, але пізніше чиновники відмовилися від такої ідеї, побоюючись розірвати торгові зв'язки з арабськими країнами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попри це Бразилія відкрила торгову місію в Єрусалимі цього року.
"Син Болсонаро, законодавець Едуардо Болсонаро, повідомив новій торговій місії, що перед поїздкою його батько сказав йому про зобов'язання Бразилії перенести своє посольство до Єрусалиму", - зазначається у Reuters.
Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху опублікував заяву, в якій заявив, що мав зустріч з Едуардо Болсонаро, який сказав йому, що бразильська сторона "взяла на себе зобов'язання перенести посольство Бразилії до Єрусалиму у 2020 році".
Як повідомлялося раніше, у квітні цього року ізраїльська влада сподівалася, що Бразилія перенесе посольство до Єрусалиму "найближчим часом".