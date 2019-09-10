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Нетаньяху пообіцяв анексувати Йорданську долину в разі переобрання

Нетаньяху пообіцяв анексувати Йорданську долину в разі переобрання

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "негайно анексує" Йорданську долину на окупованому Західному березі річки Йордан у разі переобрання. Про це пише видання Times Of Israel, передає УНН.

"Одним із місць, де суверенітет може бути застосований одразу ж після виборів, є долина річки Йордан. Наступний уряд застосує суверенітет Ізраїлю до долини річки Йордан", - заявив Нетаньяху.

Потім він звернувся до виборців.

"Це демократія. Я нічого не зроблю без чіткого мандату. Тому я прошу мандат, щоб зробити те, що користується широким консенсусом, для визначення, нарешті, постійних кордонів Ізраїлю, обіцяючи, що Юдея і Самарія не перетворяться в Газу", - додав прем'єр.

Крім того, Нетаньяху пообіцяв "застосувати суверенітет Ізраїлю" до всіх ізраїльських поселень на Західному березі.

"Я хочу від вас чіткий мандат на застосування суверенітету Ізраїлю до всіх поселень", - сказав він.

При цьому, Нетаньяху додав, що він зробить цей крок "після виборів" з поваги до адміністрації президента США Дональда Трампа та її мирному плану.

Згідно з угодою 1993 року, Ізраїль і Палестина розділили Західний берег річки Йордан на окремі сектори.

Ізраїль розглядає долину Йордану як життєво важливу для своєї безпеки територію і відмовляється поступатися контролем над цими землями у майбутньому врегулюванні з Палестиною.

Раніше Нетаньяху відповів критикам після серії повітряних ударів по Близькому Сходу, зазначивши, що Ізраїль буде захищатися "будь-якими необхідними засобами".

Нагадаємо, Ізраїль планує побудувати три поселення в районі Агвар в Йорданській долині.

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