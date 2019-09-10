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Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину в случае переизбрания

Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину в случае переизбрания

Киев  •  УНН

 • 23670 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "немедленно аннексирует" Иорданскую долину на оккупированном Западном берегу реки Иордан в случае переизбрания. Об этом пишет издание Times Of Israel, передает УНН.

"Одним из мест, где суверенитет может быть применен сразу же после выборов, является долина реки Иордан. Следующее правительство применит суверенитет Израиля к долине реки Иордан", - заявил Нетаньяху.

Затем он обратился к избирателям.

"Это демократия. Я ничего не сделаю без четкого мандата. Поэтому я прошу мандат, чтобы сделать то, что пользуется широким консенсусом, для определения, наконец, постоянных границ Израиля, обещая, что Иудея и Самария не превратятся в Газу", - добавил премьер.

Кроме того, Нетаньяху пообещал "применить суверенитет Израиля" ко всем израильским поселениям на Западном берегу.

"Я хочу от вас четкий мандат на применение суверенитета Израиля ко всем поселениям", - сказал он.

При этом, Нетаньяху добавил, что он предпримет этот шаг "после выборов" из уважения к администрации президента США Дональда Трампа и ее мирному плану.

Согласно договору 1993 года, Израиль и Палестина разделили Западный берег реки Иордан на отдельные сектора.

Израиль рассматривает долину Иордана как жизненно важную для своей безопасности территорию и отказывается уступать контроль над этими землями в будущем урегулировании с Палестиной.

Ранее Нетаньяху ответил критикам после серии воздушных ударов по Ближнему Востоку, отметив, что Израиль будет защищаться "любыми необходимыми средствами".

Напомним, Израиль планирует построить три поселения в районе Агвар в Иорданской долине.

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