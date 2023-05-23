"Неспівпадіння графіків": в ОП пояснили, чому Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Зустріч Президента України Володимира Зеленського з бразильським колегою Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою можлива в майбутньому, а на саміті "Групи семи" (G7) в японській Хіросімі не відбулася через "неспівпадіння графіків". Про це в інтервʼю Радіо Свобода розповів заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, передає УНН.
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«Нічого з президентом Бразилії не сталося. У дипломатії є таке поняття, як неспівпадіння графіків. От це і сталося. З огляду на те, що Президент України перебував в Японії менше доби, не знаю, скільки часу перебував президент Бразилії, але, безумовно, і Президент України хотів зустрітися. Очевидно, і президент Бразилії мав такий намір. Не вийшло. Не зустрілися», – відзначив Жовква.
За його словами, в Україні знають про пропозиції Бразилії.
«Нещодавно був представник президента Бразилії в Києві. Думаю, що з’явиться і нагода на відповідних міжнародних майданчиках поговорити, як Бразилія бачить насправді те, що відбувається в Україні. Якщо ця країна висуває відповідні мирні пропозиції, вона має розуміти, що ці пропозиції мають лягати в основу чи бути частиною українського плану, української формули миру», – наголосив Жовква.
Доповнення
Повідомлялося, що президент Бразилії планував зустрітись із Зеленським на полях саміту G7 21 травня.
Наступного дня президент Бразилії заявив, що "засмучений" тим, що він та Президент України Володимир Зеленський не зустрілися на саміті G7 - нібито через його запізнення.
Додамо
Раніше Лула закликав до "припинення вогню" та запропонував створити клуб націй, включаючи Бразилію, як посередника для миру.
Водночас він відмовився надати Україні зброю і заявив, що США та Європа стимулюють бойові дії.
Його зауваження піддалися критиці з боку всіх цих сторін, а також викликали сумніви щодо неупередженості Бразилії в будь-яких можливих мирних переговорах.