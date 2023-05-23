"Неспівпадіння графіків": в ОП пояснили, чому Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії

ukru
Ексклюзив
05:38 • 6627 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 278154 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 375391 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 308591 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 343188 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307024 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223177 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206980 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165557 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 540265 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 11432 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 14477 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 25200 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 23230 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 21401 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 397541 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 540264 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 573014 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 569920 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 469604 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 811 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206895 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 375391 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176637 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167431 перегляди
Актуальне
"Неспівпадіння графіків": в ОП пояснили, чому Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії

"Неспівпадіння графіків": в ОП пояснили, чому Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії

Київ • УНН

 • 696628 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Зустріч Президента України Володимира Зеленського з бразильським колегою Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою можлива в майбутньому, а на саміті "Групи семи" (G7) в японській Хіросімі не відбулася через "неспівпадіння графіків". Про це в інтервʼю Радіо Свобода розповів заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, передає УНН.

Цитата

«Нічого з президентом Бразилії не сталося. У дипломатії є таке поняття, як неспівпадіння графіків. От це і сталося. З огляду на те, що Президент України перебував в Японії менше доби, не знаю, скільки часу перебував президент Бразилії, але, безумовно, і Президент України хотів зустрітися. Очевидно, і президент Бразилії мав такий намір. Не вийшло. Не зустрілися», – відзначив Жовква.

За його словами, в Україні знають про пропозиції Бразилії.

«Нещодавно був представник президента Бразилії в Києві. Думаю, що з’явиться і нагода на відповідних міжнародних майданчиках поговорити, як Бразилія бачить насправді те, що відбувається в Україні. Якщо ця країна висуває відповідні мирні пропозиції, вона має розуміти, що ці пропозиції мають лягати в основу чи бути частиною українського плану, української формули миру», – наголосив Жовква.

Доповнення

Повідомлялося, що президент Бразилії планував зустрітись із Зеленським на полях саміту G7 21 травня.

Наступного дня президент Бразилії заявив, що "засмучений" тим, що він та Президент України Володимир Зеленський не зустрілися на саміті G7 - нібито через його запізнення.

Додамо

Раніше Лула закликав до "припинення вогню" та запропонував створити клуб націй, включаючи Бразилію, як посередника для миру.

Водночас він відмовився надати Україні зброю і заявив, що США та Європа стимулюють бойові дії.

Його зауваження піддалися критиці з боку всіх цих сторін, а також викликали сумніви щодо неупередженості Бразилії в будь-яких можливих мирних переговорах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64