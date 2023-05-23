"Несовпадение графиков": в ОП объяснили, почему Зеленский не встретился с президентом Бразилии

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«Ничего с президентом Бразилии не случилось. В дипломатии есть такое понятие, как несовпадение графиков. Вот это и произошло. Учитывая то, что Президент Украины находился в Японии меньше суток, не знаю, сколько времени находился президент Бразилии, но, безусловно, и Президент Украины хотел встретиться. Очевидно, и президент Бразилии имел такое намерение. Не получилось. Не встретились», – отметил Жовква.

По его словам, в Украине знают о предложениях Бразилии.

«Недавно был представитель президента Бразилии в Киеве. Думаю, что появится и возможность на соответствующих международных площадках поговорить, как Бразилия видит на самом деле то, что происходит в Украине. Если эта страна выдвигает соответствующие мирные предложения, она должна понимать, что эти предложения должны ложиться в основу или быть частью украинского плана, украинской формулы мира», – отметил Жовква.

Дополнение

Сообщалось, что президент Бразилии планировал встретиться с Зеленским на полях саммита G7 21 мая.

На следующий день президент Бразилии заявил, что "расстроен" тем, что он и Президент Украины Владимир Зеленский не встретились на саммите G7 - якобы из-за его опоздания.

Добавим

Ранее Лула призвал к "прекращению огня" и предложил создать клуб наций, включая Бразилию, в качестве посредника для мира.

В то же время он отказался предоставить Украине оружие и заявил, что США и Европа стимулируют боевые действия.

Его замечания подверглись критике со стороны всех этих сторон, а также вызвали сомнения в беспристрастности Бразилии в любых возможных мирных переговорах.