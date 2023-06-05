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Нервують перед контрнаступом ЗСУ: окупанти почали переміщуватися та укріплювати оборону – Гуменюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Російські окупанти нервують перед контрнаступом Збройних Сил України, тому почали переміщуватися та укріплювати оборону. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.

Нервують перед контрнаступом ЗСУ: окупанти почали переміщуватися та укріплювати оборону – Гуменюк

Цитата

“Рашисти не знають, на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ і тримають 450 км фронту на ділянці нашої відповідальності в постійному напруженні. Окрім того, в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що наші дії й пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму”, – сказала вона.

Деталі

Гуменюк додала, що Сили оборони постійно спостерігають маневри окупантів.Зокрема, росіяни нервуються та не залишаються в одному конкретному місці.

“Вони постійно укріплюють оборонні споруди, а в деяких випадках вдаються до дезертирства. Це говорить про їхню морально-психологічну розхитаність”, – додає Гуменюк.

Водночас росіяни продовжують використовувати терористичну тактику нічних атак. Сьогодні вночі ворог завдав потужного удару по житлових кварталах Херсона з мінометів та запальних снарядів.

Також окупанти обстрілюють Миколаївщину, намагаючись у такий спосіб не допустити її до зернової угоди.

“Вони дотримуються своєї тактики, хоча б раз на день обстрілюючи морські шляхи. Час від часу вдаються до обстрілів Очаківської й Куцурубської громади з Кінбурнської коси”, – додала вона.

Також росіяни вдаються до тактики прикриття місцевим населенням, розташовуючи озброєння безпосередньо в приватних подвір’ях.

“Вони відпрацьовують по цілі, а потім швидко покидають місцевість, оскільки розуміють, що така поїздка може стати “білетом в один кінець” – наші Сили безпеки та оборони чатують на терористів”, – додала Гуменюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міноборони про контрнаступ: "Плани люблять тишу, оголошення про початок не буде"

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