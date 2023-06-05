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Нервничают перед контрнаступлением ВСУ: оккупанты начали перемещаться и укреплять оборону - Гуменюк

Киев • УНН

 • 307405 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Российские оккупанты нервничают перед контрнаступлением Вооруженных Сил Украины, поэтому начали перемещаться и укреплять оборону. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

Нервничают перед контрнаступлением ВСУ: оккупанты начали перемещаться и укреплять оборону - Гуменюк

Цитата

“Рашисты не знают, на каком направлении состоится наше контрнаступление и держат 450 км фронта на участке нашей ответственности в постоянном напряжении. Кроме того, у оккупантов вызывает серьезное волнение то, что наши действия и пропаганда доходят до глубокого тыла в Крыму”, – сказала она.

Детали

Гуменюк добавила, что Силы обороны постоянно наблюдают маневры оккупантов, в частности, россияне нервничают и не остаются в одном конкретном месте.

“Они постоянно укрепляют оборонительные сооружения, а в некоторых случаях прибегают к дезертирству. Это говорит об их морально-психологической расшатанности”, – добавляет Гуменюк.

В то же время россияне продолжают использовать террористическую тактику ночных атак. Сегодня ночью враг нанес мощный удар по жилым кварталам Херсона из минометов и зажигательных снарядов.

Также оккупанты обстреливают Николаевскую область, пытаясь таким образом не допустить ее к зерновой сделке.

“Они придерживаются своей тактики, хотя бы раз в день обстреливая морские пути. Время от времени прибегают к обстрелам Очаковской и Куцурубской общины с Кинбурнской косы”, – добавила она.

Также россияне прибегают к тактике прикрытия местным населением, располагая вооружение непосредственно в частных дворах’.

“Они отрабатывают по цели, а затем быстро покидают местность, поскольку понимают, что такая поездка может стать “билетом в один конец” – наши Силы безопасности и обороны караулят террористов”, – добавила Гуменюк.

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