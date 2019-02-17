Непереможний український боєць здобув перемогу на турнірі MMA у США

У першому раунді Сілва діяв впевненіше. Він активно йшов вперед з силовими ударами, налягаючи на правий оверхенд, а також успішно зустрічав спроби суперника зближуватися. Однак, починаючи з другого раунду Амосову постійно вдавалося перекладати Сілву в партер, де він мав незаперечну перевагу. У підсумку 29:27 і 29:28 (двічі) на користь українця.

Зазначено, що для Сілви це був дебютний поєдинок у "Bellator", тоді як українець провів другий переможний бій у промоушені.