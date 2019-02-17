Непереможний український боєць здобув перемогу на турнірі MMA у США

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. 25-річний український напівсередньоваговик Ярослав Амосов (21-0) залишився непереможеним за підсумками поєдинку в рамках ММА "Bellator 216" проти бразильця Еріка Сілви (20-10), який до цього провів 15 виступів в UFC, повідомляє УНН з посиланням на "Vringe".

У першому раунді Сілва діяв впевненіше. Він активно йшов вперед з силовими ударами, налягаючи на правий оверхенд, а також успішно зустрічав спроби суперника зближуватися. Однак, починаючи з другого раунду Амосову постійно вдавалося перекладати Сілву в партер, де він мав незаперечну перевагу. У підсумку 29:27 і 29:28 (двічі) на користь українця.

Зазначено, що для Сілви це був дебютний поєдинок у "Bellator", тоді як українець провів другий переможний бій у промоушені.

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