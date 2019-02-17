Непобедимый украинский боец одержал победу на турнире MMA в США
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. 25-летний украинский полусредневес Ярослав Амосов (21-0) остался непобежденным по итогам поединка в рамках ММА "Bellator 216" против бразильца Эрика Силвы (20-10), который до этого провел 15 выступлений в UFC, сообщает УНН со ссылкой на "Vringe".
В первом раунде Силва действовал увереннее. Он активно шел вперед с силовыми ударами, налегая на правый оверхенд, а также успешно встречал попытки соперника сближаться. Однако, начиная со второго раунда Амосову постоянно удавалось переводить Силву в партер, где он имел неоспоримое преимущество. В итоге 29:27 и 29:28 (дважды) в пользу украинца.
Отмечается, что для Силвы это был дебютный поединок в "Bellator", тогда как украинец провел второй победный бой в промоушене.