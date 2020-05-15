Непереможний Лопес заявив про відміну бою з Ломаченком

“Бій з Ломаченко не відбудеться. Він зараз в Україні, а через коронавірус вони ввели карантин і наклали заборону на авіарейси. Тобто він фізично не зможе зараз прибути в США. Ми спробували зробити бій з Девіном Хейні, але відповіді так і не отримали. Ми звернулися до його промоутера Едді Хірна, але хлопець, схоже, насправді тільки говорить, а битися не хоче. Ці хлопці хороші тільки в розкручуванні”, — зізнався американець.

Примітно, що Ломаченко і його команда не інформувала з приводу даної інформації про відміну протистояння.

Нагадаємо, що бій мав пройти 30 травня, але пізніше цю дату перенесли.