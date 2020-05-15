Непереможний Лопес заявив про відміну бою з Ломаченком
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Володар чемпіонського титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопес заявив про відміну об'єднавчого бою із українцем Василем Ломаченко, перелає УНН з посиланням на "FightHype".
“Бій з Ломаченко не відбудеться. Він зараз в Україні, а через коронавірус вони ввели карантин і наклали заборону на авіарейси. Тобто він фізично не зможе зараз прибути в США. Ми спробували зробити бій з Девіном Хейні, але відповіді так і не отримали. Ми звернулися до його промоутера Едді Хірна, але хлопець, схоже, насправді тільки говорить, а битися не хоче. Ці хлопці хороші тільки в розкручуванні”, — зізнався американець.
Примітно, що Ломаченко і його команда не інформувала з приводу даної інформації про відміну протистояння.
Нагадаємо, що бій мав пройти 30 травня, але пізніше цю дату перенесли.