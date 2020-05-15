Непобедимый Лопес заявил об отмене боя с Ломаченко

“Бой с Ломаченко не произойдет. Он сейчас в Украине, а из-за коронавируса они ввели карантин и наложили запрет на авиарейсы. То есть он физически не сможет сейчас прибыть в США. Мы попытались сделать бой с Девином Хейни, но ответа так и не получили. Мы обратились к его промоутеру Эдди Хирну, но парень, похоже, на самом деле только говорит, а драться не хочет. Эти ребята хороши только в раскрутке”, — признался американец.

Примечательно, что Ломаченко и его команда не информировали по поводу данной информации об отмене противостояния.

Напомним, что бой должен был пройти 30 мая, но позже эту дату перенесли.