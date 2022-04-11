Немає й не може бути надії, що рф зупиниться сама, її можна лише змусити це зробити – Зеленський

Цитата

"Немає й не може бути надії, що росія просто сама собою зупиниться. Немає й не може бути надії, що розум переможе і російське керівництво просто відмовиться від продовження цієї війни. Росію можна тільки змусити це зробити. Можна тільки змусити шукати мир. Змусити перестати знущатися з людей. Змусити поважати незалежне життя сусідніх народів. Змусити залишити територію України", - сказав Зеленський.

Деталі

За його словами українська антивоєнна коаліція, сформована після початку цього жорстокого вторгнення росії, вже застосувала проти неї безпрецедентні санкції.

"Але цих санкцій недостатньо. Росія ще не відчуває, що повинна зупинитися. Це означає, що потрібно зробити ще значно більше. І не тільки на державному рівні. Потрібно повністю розірвати зв'язки російських банків зі світовою фінансовою системою. Потрібно обмежити російський експорт енергоресурсів, передусім нафти. Але також потрібно, щоб світові компанії перестали бути спонсорами цієї варварської держави, яка вважає, що має право руйнувати життя народів. Яка вважає, що має право сіяти по світу бідність, безправʼя та смерть", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що більше компаній припинять торгувати з росією, працювати на території росії, платити податки російській державі, то швидше розум переможе.

"Росії доведеться полишити войовничість і шукати компромісів зі світом. Бо дійшло вже до того, що Росія відверто шантажує світ ядерною та хімічною зброєю!" - наголосив Зеленський.

Доповнення

Європейська комісія розпочала роботу над новими санкціями щодо росії з "нафтовою опцією".

Японія оголосила про нові санкції проти росії і висилає вісьмох росіян з країни.