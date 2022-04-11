Нет и не может быть надежды, что рф остановится сама, ее можно лишь заставить это сделать - Зеленский

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"Нет и не может быть надежды, что россия просто сама собой остановится. Нет и не может быть надежды, что разум победит и российское руководство просто откажется от продолжения этой войны. Россию можно только заставить это сделать. Можно только заставить искать мира. Заставить перестать издеваться над людьми. Заставить уважать независимую жизнь соседних народов. Заставить покинуть территорию Украины", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам украинская антивоенная коалиция, сформированная после начала этого жестокого вторжения россии, уже применила против нее беспрецедентные санкции.

"Но этих санкций недостаточно. Россия еще не чувствует, что должна остановиться. Это значит, что нужно сделать еще значительно больше. И не только на государственном уровне. Нужно полностью разорвать связи российских банков с мировой финансовой системой. Нужно ограничить российский экспорт энергоресурсов, прежде всего нефти. Но также нужно, чтобы мировые компании перестали быть спонсорами этого варварского государства, которое считает, что имеет право разрушать жизнь народов. Которое считает, что имеет право сеять по миру бедность, бесправие и смерть", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что чем больше компаний прекратят торговать с Россией, работать на территории России, платить налоги российскому государству, то скорее разум одержит победу.

"России придется оставить воинственность и искать компромиссов с миром. Потому что дошло уже до того, что Россия откровенно шантажирует мир ядерным и химическим оружием!" - подчеркнул Зеленский.

Дополнения

Европейская комиссия начала работу над новыми санкциями в отношении России с "нефтяной опцией".

Япония объявила о новых санкциях против России и высылает восьмерых русских из страны.