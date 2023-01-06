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“Нехай у кожну родину прийде злагода, а на українську землю – перемога”: Зеленський привітав українців з Різдвом

Київ • УНН

 • 493149 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом. Про це УНН пише з посиланням на його звернення.

“Нехай у кожну родину прийде злагода, а на українську землю – перемога”: Зеленський привітав українців з Різдвом

Цитата

“Я щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, аби провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове.

Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина як ніколи. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі.

Єдина у своїй вірі в єдину перемогу”, — сказав Зеленський.

Деталі

Президент нагадав, що на свята не можна вдягати темний або старий, поношений одяг, аби біда не приходила в дім. Але біда прийшла в дім українців 24 лютого 2022 року, тому з того часу українці не в білих одежах і б’ються із чорними силами.

“До гостей потрібно ставитися особливо привітно та дбайливо. До гостей – так, але не до окупантів. У святий день не можна прибирати й виносити з дому сміття, але ми б’ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому понад 300 днів поспіль. Заборонено шити й в'язати, але ми плетемо маскувальні сітки та шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання, але ми б’ємось, аби не стати здобиччю й перемогти звіра.Це бачить Бог. Це бачить світ”, — продовжив Президент.

Він нагадав, що «Колядку дзвонів», написану на музику Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Український «Щедрик» дарує різдвяний дух усій планеті. Але цьогоріч цей дух світу дарує не тільки наша музика, а й українська відвага, незламність, нескореність, непереможність.

“Наші предки вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо в цей час попросити вищі сили про свою мрію, вона неодмінно здійсниться. Сьогодні мрія в усіх нас одна. Нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею – тисячолітні мир і процвітання. Бажаю всім щасливого Різдва та смачної куті”, — звернувся до народу Президент України.

Доповнення

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що росіяни готують на православне Різдво теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях.

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