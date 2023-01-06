"Пусть в каждую семью придет согласие, а на украинскую землю - победа": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Цитата

“Я искренне поздравляю миллионы украинских семей, которые сегодня собираются вместе, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она возвещает о Рождестве Христовом.

Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас – дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за рубежом, – наша семья едина как никогда. В своём мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи.

Единая в своей вере в единую победу”, — сказал Зеленский.

Детали

Президент напомнил, что на праздники нельзя надевать темную или старую, поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом. Но беда пришла в дом украинцев 24 февраля 2022 года, поэтому с тех пор украинцы не в белых одеждах и бьются с черными силами.

“К гостям нужно относиться особенно приветливо и заботливо. К гостям – да, но не к оккупантам. В святой день нельзя убирать и выносить из дома мусор, но мы бьемся с чертями и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд. Запрещено шить и вязать, но мы плетем маскировочные сетки и шьем бронежилеты, преодолевая зло. В эти дни наши предки не ходили на охоту, но мы бьемся, чтобы не стать добычей и победить зверя. Это видит мир", - продолжил Президент.

Он напомнил, что "Колядку колоколов", написанную на музыку Николая Леонтовича, перепевают в более чем 150 вариациях. Украинский "Щедрик" дарит рождественский дух всей планете. Но в этом году этот дух миру дарит не только наша музыка, но и украинская отвага, несокрушимость, непокоренность, непобедимость.

“Наши предки верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если в это время попросить высшие силы о своей мечте, она непременно осуществится. Сегодня мечта у всех нас одна. Пусть в каждую семью придет согласие, в каждый дом – достаток, на украинскую землю – победа, а с ней – тысячелетние мир и процветание. Желаю всем счастливого Рождества и вкусной кутьи”, — обратился к народу Президент Украины.

Дополнение

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что россияне готовят на православное Рождество теракты в храмах на временно оккупированных территориях.