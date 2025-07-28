Негода на Буковині залишила без світла понад 26 тис. осель, пошкодила два ліцеї
Київ • УНН
Негода на Буковині спричинила значні руйнування, поваливши дерева, пошкодивши будівлі та автомобілі. Понад 26,7 тисяч помешкань залишаються без світла, переважно у Дністровському районі.
Негода у Чернівецькій області спричинила відключення електроенергії, повалила дерева і пошкодида будівлі, у тому числі двох ліцеїв, повідомив у понеділок голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram, пише УНН.
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"Наслідки негоди на Буковині: десятки повалених дерев, пошкоджені будівлі, автомобілі, обрив ліній електропередачі", - написав Запаранюк.
За даними голови ОВА, найбільше пошкоджень зафіксовано в Кельменецькій, Новоселицькій та Хотинській громадах. "Також пошкоджено будівлі Ванчиковецького і Костичанівського ліцеїв", - зазначив він.
"Наразі у 70 населених пунктах області без світла понад 26,7 тисяч помешкань. Більшість - у Дністровському районі", - повідомив голова ОВА.
25 бригад енергетиків у складі майже 100 осіб, з його слів, "працюють в посиленому режимі для відновлення електропостачання".
Через негоду перебої зі світлом у шести областях, споживання росте - Укренерго28.07.25, 10:38 • 2210 переглядiв