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Негода на Буковині залишила без світла понад 26 тис. осель, пошкодила два ліцеї

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Негода на Буковині спричинила значні руйнування, поваливши дерева, пошкодивши будівлі та автомобілі. Понад 26,7 тисяч помешкань залишаються без світла, переважно у Дністровському районі.

Негода на Буковині залишила без світла понад 26 тис. осель, пошкодила два ліцеї

Негода у Чернівецькій області спричинила відключення електроенергії, повалила дерева і пошкодида будівлі, у тому числі двох ліцеїв, повідомив у понеділок голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Наслідки негоди на Буковині: десятки повалених дерев, пошкоджені будівлі, автомобілі, обрив ліній електропередачі", - написав Запаранюк.

За даними голови ОВА, найбільше пошкоджень зафіксовано в Кельменецькій, Новоселицькій та Хотинській громадах. "Також пошкоджено будівлі Ванчиковецького і Костичанівського ліцеїв", - зазначив він.

"Наразі у 70 населених пунктах області без світла понад 26,7 тисяч помешкань. Більшість - у Дністровському районі", - повідомив голова ОВА.

25 бригад енергетиків у складі майже 100 осіб, з його слів, "працюють в посиленому режимі для відновлення електропостачання".

Через негоду перебої зі світлом у шести областях, споживання росте - Укренерго28.07.25, 10:38 • 2210 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Чернівецька область
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