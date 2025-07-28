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Непогода на Буковине оставила без света более 26 тыс. домов, повредила два лицея

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Непогода на Буковине вызвала значительные разрушения, повалив деревья, повредив здания и автомобили. Более 26,7 тысяч домов остаются без света, преимущественно в Днестровском районе.

Непогода на Буковине оставила без света более 26 тыс. домов, повредила два лицея

Непогода в Черновицкой области вызвала отключение электроэнергии, повалила деревья и повредила здания, в том числе двух лицеев, сообщил в понедельник глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram, пишет УНН.

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"Последствия непогоды на Буковине: десятки поваленных деревьев, поврежденные здания, автомобили, обрыв линий электропередачи", - написал Запаранюк.

По данным главы ОВА, больше всего повреждений зафиксировано в Кельменецкой, Новоселицкой и Хотинской громадах. "Также повреждены здания Ванчиковецкого и Костичановского лицеев", - отметил он.

"Сейчас в 70 населенных пунктах области без света более 26,7 тысяч помещений. Большинство - в Днестровском районе", - сообщил глава ОВА.

25 бригад энергетиков в составе почти 100 человек, по его словам, "работают в усиленном режиме для восстановления электроснабжения".

Из-за непогоды перебои со светом в шести областях, потребление растет - Укрэнерго28.07.25, 10:38 • 2050 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Черновицкая область
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